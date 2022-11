Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 novembre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno…

Il sabato inizia con l’Oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli non hanno più la luna contraria e questo è un cielo buono per capire il futuro di un rapporto. Il Cancro vive una settimana di recupero: se ci sono dispute in amore bisogna cercare di risolverle proprio adesso. Il Sagittario ha la Luna in buon aspetto ma non deve agitarsi troppo perché Marte e Giove sono contrari. Infine il Capricorno, che ha coraggio e dal 2023 anche la fortuna. In arrivo notizie importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, la Luna non è più contraria. Cancro…

Gemelli, oggi siete più tranquilli perché la Luna non è più contraria, però questo è un cielo di rivalse e di rancori. Voi siete comunque superiori alle vendette: appartenendo a un segno di aria siete bravi a dimenticare. Nonostante te questo, se qualcuno si è comportato in maniera sbagliata con voi, allora vi farete sentire. Se volete capire il futuro di un rapporto, per la fine di mese molti dubbi e incertezze saranno risolti, anche in maniera drastica, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è un settimana di recupero, ma con qualche pensiero in più. In questi giorni siete abbastanza arrabbiati e ci siete rimasti male se qualcuno non vi ha dato quello che vi spettava. Forse avete visto premiate delle persone che si sono impegnate la metà rispetto a voi. L’atmosfera comunque si alleggerisce in questo weekend. Se ci sono dispute in amore, bisogna cercare di risolverle. Non nascondetevi dietro mille giustificazioni e parlate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, novità…

Sagittario, la Luna è in buon aspetto. Peccato per Marte e Giove contro! Vuoi portare avanti un grande progetto, ma ogni giorno, ogni settimana, è come se ci fosse un ostacolo da superare. Non devi essere troppo agitato e non c’è bisogno di essere troppo aggressivi verbalmente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La troppa irruenza potrebbe essere controproducente e allontanare la possibilità di un dialogo. In amore, sarà più facile nella seconda parte di novembre.

Capricorno, non manca il coraggio e addirittura, dal prossimo anno, arriverà pure la fortuna! Questo fine settimana porta con sé grande stanchezza, con qualche dolore articolare. Forse avete semplicemente bisogno di relax. Per le questioni che riguardano l’educazione dei figli, ci vuole un po’ di pazienza. Aria di novità e trasformazione comunque anche in famiglia: notizie importanti, a partire da lunedì, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La vostra vita sta cambiando in positivo.











