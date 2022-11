Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 novembre 2022/ Leone, Vergine, Acquario, Pesci: stelle…

In questa giornata, cosa attende i 12 segni zodiacali? Il Leone ha una buona luna ma un cielo strano, che porta a polemiche. La Vergine, superati giorni un po’ pesanti, vivrà un weekend migliore. L’Acquario ha un cielo non favorevole per gli amori e i rapporti avrebbero bisogno di un risveglio. I Pesci hanno un buon cielo e una Venere in buon aspetto. Belle novità potrebbero arrivare anche sul lavoro.

Leone, hai la Luna in buon aspetto, che riesce a darvi un bel coraggio e una buona grinta. Questo è un cielo strano: è come se fossero nate delle polemiche. C’è comunque una grande spinta innovativa e rigeneratrice che però si farà sentire soprattutto nella seconda parte del mese, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Sabato e domenica giornate migliori a livello di forma, ma c’è sempre qualche dubbio. L’amore ha bisogno di tenerezze, non di competizione.

Vergine, superati due giorni un po’ pesanti, in cui la Luna era opposta, sabato e domenica andrà meglio. I grandi progetti e le novità che avete sempre esitato a tirare fuori dal cassetto devono essere analizzate. L’unico rischio è quello di non arrivare in tempo: infatti le ultime due settimane di questo mese di novembre saranno molto impegnative. Dal punto di vista fisico, qualche cura è necessaria ed è probabile che qualche traguardo non sia stato raggiunto per una certa inefficienza tra fine giugno e inizio luglio, rivela Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cielo

Acquario, il cielo non è favorevole per gli amori dove la gelosia prende il sopravvento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I rapporti di lunga data avrebbero bisogno di un risveglio. Venere non è proprio il massimo, ma la giornata di oggi vede una Luna favorevole. Meglio dedicarsi all’amore libero o comunque a tutte le relazioni, magari anche part-time, che possono dare delle soddisfazioni.

Pesci, bello questo cielo, con Sole, Mercurio, Venere in aspetto buono! Buone le situazioni per quanto riguarda il lavoro, soprattutto per chi ha la possibilità di muovere carte a proprie favore o ha un attività in proprio, ma anche chi lavora come dipendente e può avanzare delle richieste in vista del futuro. In amore, le nuove storie sono importanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Chi ha guardato alla nascita di una nuova storia con sospetto, perché rimasto scottato dal passato, deve dare spazio alle belle opportunità.











