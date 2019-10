Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 5 ottobre 2019: Capricorno, Gemelli, Bilancia, Toro

Oroscopo di oggi sabato 5 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele per la giornata di oggi 5 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete vivrà alcune giornate complicate per quanto riguarda il campo professionale. Per il Toro ci sarà una fase rivoluzionaria che potrebbe portare a una crescita non di poco conto. I Gemelli non hanno più la Luna in opposizione e questo può rappresentare uno sprint in vista del futuro. Il Leone è pronto a vivere un periodo di verifica importante in vista del futuro. Il mese di ottobre può portare a qualcosa importante dal punto di vista dei sentimenti con un ritorno di fiamma davvero molto interessante. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un periodo di verifica. Se ci sa fare e si è preparati si può ottenere tanto. La Vergine ha 48 ore intriganti, lo saranno ancor di più dopo il giorno 8 perché inizia un importante transito di Venere. Si conquista passionalità. Ci si deve dare da fare. La Bilancia si sta dando al massimo ma intorno ci sono persone che non stanno dalla propria parte. Non tutte le cose sono facili da gestire. L’amore premia e settembre è stato anche un mese di verifica. Lo Scorpione prende sempre tutto di petto. Molti potrebbero scoprire l’amore in modo improvviso. Questo mese è importante per la forma fisica e per l’amore. Molti nati sotto questo segno devono sfuggire alla malinconia.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha voglia di fare cose in più. Quelli che vivono troppo tempo chiusi in casa e in ufficio devono evadere. Non bisogna sbagliare a fare ciò che si desidera. Ora c’è bisogno di rilanciare sè stessi. Atteggiamento ottimista verso il futuro. Il Capricorno è molto preso dal lavoro, si deve portare alla fine alcuni progetti. Bisogna iniziare a pensare che è giusto fare cose in prima persona. Spesso si dirige sé stessi. Dall’8 le coppie in crisi possono recuperare. L’Acquario ha bisogno di regalarsi qualcosa di bello anche una piccola vacanza. Se c’è qualche soldino da parte meglio ancora. Si sta cercando tranquillità ma in amore si deve stare attenti. I Pesci aspettano questo sabato e domenica che possono dare qualcosa in più. L’agitazione è parte del segno. L’ambito del lavoro almeno che non si abbiano degli ascendenti Bilancia o Ariete vedrà nuove situazioni. Una causa in corso. L’8 è giorno per l’amore. Ottobre è un mese ricco di emozioni.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora grazie all’oroscopo di Paolo Fox possiamo analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Recupero per la precarietà che l’Ariete sente nella sua vita. Novembre è un mese molto importante. Settembre è di lotta, ottobre di mediazione. Entro fine mese si deve capire se continuare una certa situazione oppure no. Ore che si deve tenere sotto controllo per la forma fisica. Ultimamente si rischia di prendersela un po’ per tutto. Il Toro vive una fase rivoluzionaria, questo può stupire non solo sé stessi ma anche gli altri. La vita cambia anche per degli eventi che non sono programmati. Anche per un incontro importante che potrebbe diventare più bello. L’oroscopo è di grande rilevanza per i contatti. I Gemelli non hanno Luna in opposizione ma rimane quella di Giove. Se ci sono stati problemi e ritardi dall’autunno scorso ora si è in dirittura d’arrivo. Il Cancro ha giornate meno pesanti. La forma fisica è stata vessata da queste stelle. Si è sentito il peso di ciò sulle proprie spalle. Ci sono state giornate un po’ particolari. Agitazione interiore e spossatezza.



