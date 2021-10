Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021/ Giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci. vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 5 ottobre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, focus su Capricorno e Acquario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno i tanti impegni che vi attendono stanno generando una discreta fatica e agitazione. Cercate di evitare polemiche e discussioni controproducenti, in particolare in questo periodo dedicatevi a qualche richiesta ambiziosa in ambito lavorativo. Attenzione verso l’ora di pranzo perché questo martedì potrebbe mettervi contro qualcuno che non la pensa come voi.

Per quanto concerne l’Acquario, fino alla metà della settimana vi sentirete abbastanza positivi e liberi. Quando non avete opposizioni e pressioni riuscite sempre a dare il meglio di voi stessi. Per chi ha in cantiere progetti importanti di carattere familiare il periodo è sicuramente propizio. Attenzione alle spese eccessive.

La giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: l’attuale situazione astrologica vi consiglia sempre di abbandonare il passato. I separati devono andare oltre e dedicarsi ai nuovi rapporti, sopratutto se già avviati. Date importanza maggiore alle piccole cose, sopratutto se siete alla ricerca di rapporti veri d’amicizia e di intese importanti. Qualche problema nel rapporto genitori figli può avervi destabilizzato da inizio agosto, anche in questo caso non rifugiatevi nel passato e cercate il giusto aiuto per ritrovare voi stessi. Se avete avuto a che fare con spese importanti, sarà necessario dedicarsi al recupero.

