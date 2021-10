Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021/ Le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Per questo martedì 5 ottobre 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Per il Cancro il mese di ottobre è caratterizzato da alcuni pianeti in quadratura, attenzione quindi sopratutto in ambito sentimentale. Cercate di superare definitivamente il passato mirando sempre ad un futuro migliore. Date meno importanza al destino di chi vi ha fatto del male. Attenzione all’ambito economico, sopratutto per i giovani alle prese con questioni legate alla casa.

Se sei del Leone secondo l‘Oroscopo Paolo Fox, l’anno sarà in generale all’insegna dei cambiamenti, qualcuno ha già iniziato questo processo. Quando un Leone accetta una sfida significa che è già a buon punto. Venere tornerà in posizione favorevole nel weekend, motivo valido per recuperare qualche rapporto un po’ arrugginito.

Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox per la Vergine?

La rassegna dei segni dell’Oroscopo Paolo Fox arriva alla Vergine: chi ha concluso la scorsa settimana con una grande fatica accumulata avrà modo di recuperare nei prossimi giorni. In particolare martedì e mercoledì saranno utili per più aspetti. In questo periodo gettate le basi per un futuro florido a dispetto del passato. In amore attenzione nel fine settimana, qualche dubbio potrebbe tornare a tormentarvi.



