Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

E’ l’ora di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 5 ottobre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni di Paolo Fox per la Bilancia: l’arrivo di Venere in posizione positiva tra qualche ora permette di risolvere alcune controversie in ambito lavorativo. Affidatevi al trasporto sentimentale per raggiungere equilibrio e serenità interiore, solo attraverso la calma e la serenità potrete raggiungere un efficace lucidità in un periodo in cui sarete chiamati a compiere scelte importanti.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa dello Scorpione: siete governati da Marte, spesso sembrate sicuri di voi stessi ma celate insicurezze molto profonde. Avete bisogno di sicurezza e convinzione rispetto a ciò che vi circonda per lasciarvi andare a pieno. Attenzione però a non isolarvi troppo dalle persone. Verso la metà della settimana potrebbero arrivare occasioni importanti proprio in ambito relazionale.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, evitate il più possibile situazione complicate. Venere arriverà nel segno fra qualche giorno, a vantaggio del ritorno di passione nella relazione sentimentale. Cercate comunque di non forzare troppo la mano in amore, soprattutto per chi vive dei rapporti paralleli.

