Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2022/ Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox 5 Ottobre 2022: Ariete, amore negativo

Ariete, pare che in questi giorni tu sia un po’ sotto pressione. Amore? In questi giorni l’unico dubbio potrebbe essere questo. Poiché Venere è andata in opposizione, ci sono alcuni dilemmi d’amore che potrebbero essere di scarsa importanza o pesanti da sopportare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è un vuoto in amore, andrà in qualche modo riempito.

Leone e Sagittario: Oroscopo Paolo Fox 5 Ottobre 2022

Leone, le sensazioni che hai in questo momento sono belle e importanti. Tutti i sentimenti possono essere rivitalizzati da Venere favorevole. Con Giove favorevole, Venere intrigante e Marte e Sole utili, è il momento giusto anche per farsi notare. In amore c’è voglia di essere di nuovo in due e provare certe pulsioni segrete, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, Giove in buon aspetto aiuta a capire quale sia la nuova strada da percorrere. Settembre ha fatto saltare alcuni progetti, inoltre questi giorni hanno portato ad una crisi o un rigetto nei confronti di situazioni che non erano tanto facili da gestire. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che ci saranno da cambiare strade: è probabile che siano le situazioni esterne a non essere stimolanti. L’amore ora è più protetto.

