Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 ottobre 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: progetti e…

Nella giornata di mercoledì, l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele ci viene in aiuto per capire come andrà questo giorno. Per i Gemelli, ci sono rapporti che hanno avuto delle tensioni ma ora tutto può ripartire. C’è voglia di guardare al futuro con ottimismo. Per i Bilancia, c’è la Venere nel segno: l’amore va bene, dopo un’estate non semplice, ma Giove è contrario e non bisogna farsi prendere dal nervosismo. Acquario? Il cielo è molto forte e in amore le prove sembrano superate.

Gemelli

Gemelli, dopo un periodo di stop tutto può ricominciare su buone basi esistenziali e sentimentali. Con questa Venere favorevole, avete voglia di guardare al futuro con ottimismo e ottobre è un mese importante per la grande forza che sprigiona, anche in amore. Ora c’è la possibilità di aprire un nuovo corso della propria e portare avanti progetti belli anche sul lavoro, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia e Acquario

Bilancia, avere la Venere nel segno vuol dire che c’è qualcosa di più dopo un momento difficile vissuto durante l’estate. In questi giorni Giove è contrario e ci sono ancora delle prove da superare: dopo un rallentamento, ora bisogna ripartire. Non lasciatevi prendere la mano dal nervosismo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, e date importanza ai sentimenti: le passioni che nascono ad ottobre sono veritiere.

Acquario, questo è un periodo eccellente per i contatti e per le nuove iniziative. Ora ci sono troppi impegni e responsabilità ed è un periodo davvero pieno: forse è mancata anche l’energia, anche dal punto di vista fisico. È facile che si sia accavallato qualche impegno e che adesso si debba correre per risolvere tutto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Resta un cielo molto forte e molto importante. Amore? Le prove sembrano superate.

