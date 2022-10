Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 ottobre 2022/ Pianeti di Toro, Vergine e Capricorno

Questo mercoledì ci viene in aiuto l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele, come di consueto. Il Toro deve ritrovare serenità a livello sentimentale, essendo stata Venere contraria ad agosto. Importante, in questi giorni, mettere da parte l’orgoglio. Per la Vergine c’è fatica ma anche voglia di fare: questo periodo parla di emozioni anche in amore. Il Capricorno deve passare oltre le apparenze e le discussioni sulle questioni pratiche, perché tutto in fondo è risolvibile. In amore forse è meglio prendere un po’ le distanze.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, bisogna ritrovare serenità

Toro, fai cose importanti ma devi ritrovare un po’ di serenità a livello sentimentali. In questi giorni Venere non è contraria ma essendolo stata ad agosto, potrebbe aver generato qualche difficoltà. Forse qualcuno è stato male per un ex mentre qualcun altro è in pensiero per un rapporto che non va bene. Le ipotesi sono tante, ma è importante non arrabbiarsi per motivi banali. L’orgoglio nei sentimenti è sbagliato, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, l’amore…

Vergine, in questi giorni la fatica è tanta ma tu non sai stare fermo senza fare niente. Questo segno vuole sempre avere un progetto in testa e circondarsi di stimoli diversi. In amore sono varie le cose da dire. Questo periodo lascia spazio alle emozioni, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è importante non fermarsi alle apparenze e alle discussioni sulle questioni pratiche che in fondo sono risolvibili. Se avete a che fare con persone particolari, dovete imparare a mediare. Studiare nuove strategie, prima di metterle in pratica, è importante. La primavera 2023 sarà veramente importante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo in amore, è un periodo in cui forse è il caso di prendere respiro e distanza. Bisogna inoltre ritrovare leggerezza e libertà.

