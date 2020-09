Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2020/ Acquario, Capricorno, Pesci, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare alcuni segni nello specifico. Acquario: L’avvicinarsi di Giove e Saturno sembra favorire la realizzazione di alcuni importanti progetti utili ad attuare i cambiamenti tanto desiderati, ma per riuscirvi al meglio sarebbe bene riuscire ad approcciarvisi con la massima razionalità. Attenzione in amore.

Capricorno: La giornata di oggi invita a non prendere le cose troppo sul serio per evitare inutili contrasti, in attesa di una domenica decisamente migliore.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci e Sagittario

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Pesci: Queste ore sembrano regalare una grande passionalità, che raggiungerà il culmine durante la giornata di domenica, quando un Mercurio non più opposto permetterà di inaugurare una fase molto positiva in seguito alle difficoltà degli ultimi tempi.

Sagittario: Marte favorevole sembra regalare una giornata interessante, ma persiste qualche piccola insoddisfazione riguardante il lavoro. A causa di alcuni ritardi non sembra essere possibile definire chiaramente una situazione e ciò potrebbe creare un po’ di malcontento.



