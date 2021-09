Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 5 settembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Top

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: senti una forte agitazione, forse sei elettrico da venerdì. Può arrivare anche una proposta importante, ma tu non sai se accettare oppure no. In realtà vorresti isolarti da tutto e da tutti: il più delle volte ti riesce, in questo momento non si può fare, perché sei troppo coinvolto in certe situazioni che devi sbrogliare. Soprattutto in questa domenica, non fare il passo più lungo della gamba

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questa Venere continua a passare nel tuo segno zodiacale e si trova anche bene, perché è il tuo governatore. Perché i Bilancia tengono molto all’estetica, sono amanti della forma? Perché nella maggioranza dei casi sono influenzati da Venere e quindi magari puoi avere una vita anche abbastanza ribelle, però in certi dettagli ti ritrovi. Quindi non solo hai più grinta del solito nel fare delle scelte nel capire quali opportunità possono portare vantaggi, ma questo è un momento utile per le relazioni d’amore. Con la forza dell’amore si va lontano. Cuori solitari: datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 settembre 2021/ Cancro nervoso, leone passionale

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Viaggi su lidi sicuri. Forse c’è piena confusione attorno a te, ma proprio tu che di solito nella confusione trovi anche spunti creativi, adesso cerchi l’ordine e non possiamo ecludere che questa Venere porti grandi emozioni, amori fulminanti, grazie anche alla presenza di un Saturno attivo e i fulmini in amore danno una scossa anche ai cuori addormentati nella solitudine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA