Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 5 settembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Ben venga questa Luna. Venere ispira sentimenti positivi, il contatto con persone ottimiste. Cerca di evitare però quelli che dicono sempre no: ogni tanto li hai incontrati, questi personaggi che qualsiasi cosa gli dici dicono ‘ma no, ma lascia stare, ma meglio che non fai nulla’, perché negare, non fare, crea comunque poco rischio. E poi queste sono le stesse persone che, se per caso qualcosa non va, ti dicono ‘te l’avevo detto!’: ecco, tu questi li odi proprio. Perché è proprio dalle sperimentazioni che nascono le idee migliori. Addirittura in questo periodo si potrebbero fare sperimentazioni d’amore. Domenica ispirata”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Luna favorevole: è un momento importante per risvegliare i sentimenti. Per il lavoro non è il periodo più eclatante. Questo è un periodo che influisce direttamente su quello che fai, ma non ti dà soddisfazione. Forse non tutti, ma molti Sagittario pensano di essere vittime di un malinteso o di un capo che non è stato giusto, di un collega che ha fatto lo sgambetto. Se c’è una cosa che non tolleri, sono proprio questi attimi di conflittualità con l’ambiente esterno e soprattutto le persone che tirano colpi bassi.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Parliamo di una domenica di recupero: Luna attiva, quindi è possibile che tu abbia un bel progetto di lavoro, qualcosa in mente, importante da sviluppare, però è anche vero che ci saranno dei ritardi, quindi anche cose che avevi programmato per metà settembre, magari potrebbero scavallare alla fine del mese. Le attività che partiranno negli ultimi 6 giorni di settembre saranno molto importanti. Comunque, questo è un mese di risposte. Per l’amore, invece, batti un po’ la fiacca. Forse non è colpa tua, i pensieri sono altrove: attenua dissapori e incertezze.



