Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 5 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Top

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sei un po’ in fuorigioco. Si dorme male, ci sono delle preoccupazioni, per te, per la famiglia. Insomma, forse questo è un momento in cui non ti devi trascurare, ma soprattutto questa è una domenica in cui non bisogna fare troppo. Venere sta per tornare favorevole, anzi dal 10 settembre entrerà proprio nel tuo segno zodiacale: troverai una risposta entro fine mese. Diciamo che arriva una freccia da lassù, dall’alto, scagliata da questa Venere che ti indicherà la direzione dell’amore dal 10 settembre”.

Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 settembre 2021/ Cancro nervoso, leone passionale

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Avrai una visione più chiara dell’amore: forse c’è stata un’intuizione importante, tra giovedì e venerdì. È molto utile in questo periodo fare confronti con il passato. Perché, se ci sono state delle polemiche, in qualche modo vanno superate. Se hai vissuto una crisi, se soprattutto alla fine di agosto c’è stato un problema, non tornare su questi trascorsi. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo un autunno di conferme.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Fare pace con te stesso è possibile: non ti dare addosso se pensi di aver fatto delle scelte sbagliate, perché dobbiamo ricordare che tutti nella vita abbiamo commesso stupidaggini, ma poi ne siamo usciti. Anzi: poi non siamo più caduti nella trappola dell’innocenza, dell’incoscienza. Le esperienze contano! Dal 10 settembre anche Venere sarà favorevole: potrai metterla in gioco e anche pensare a qualcosa di più a livello amoroso. Trova una nuova strada da intraprendere, se il cuore è solo, rispettando la tua natura romantica e sentimentale”.

Oroscopo Paolo Fox 3-4 settembre 2021/ Colpi di scena per Ariete, Toro sereno

© RIPRODUZIONE RISERVATA