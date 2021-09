Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa prima domenica del mese di settembre non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 5 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: hai una grande voglia di riconquistare un posto di grande prestigio, anche per quanto riguarda il lavoro. Diciamo che questo è un cielo che influisce direttamente sulla tua immagine pubblica e, se hai una attività da dipendente, quest’anno si lavora un po’ meglio e ci sono delle situazioni che si possono gestite in maniera più costruttiva. I nuovi rapporti da collaborazione sono da sfruttare, da quest’anno non hai più qualche nemico che ti sei scrollato di dosso. Piccole vittorie anche in amore.

Per il Capricorno questa è una giornata migliore e poi dalla prossima settimana Venere non sarà più contraria. Se hai guardato in un modo po’ accigliato il tuo amore, qualcosa cambia. Se, invece, proprio non hai un sentimento, dalla prossima settimana non rinunciare a fare incontri, uscire, vedere persone, perché il tuo cuore è ancora ferito, forse da una delusione, ma può ancora andare avanti. Per le coppie di lunga data, recupero fisico e progetti legati a figli e casa.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Ultimamente ti è capitato di dire tutto e molto di più: ora, sei una persona molto sincera, sei una persona che non teme di esprimere i propri sentimenti, però ogni tanto un po’ di sana diplomazia ci vorrebbe, soprattutto in rapporti che sono un po’ sotto pressione, come con l’Ariete, con il Capricorno. C’è uno scontro di autorità? C’è qualcosa che non funziona? Oggi devi stare attento anche alla forma fisica.

