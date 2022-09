Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Ariete in amore, Toro e Gemelli…

È il momento, come di consueto, di andare a scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i segni dello zodiaco per questo lunedì 5 settembre 2022, che inaugura una nuova settimana. L’esperto di astrologia ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa si trova nel cassetto del futuro dei nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per l’Ariete

Alti e bassi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per l’Ariete. Questo Mercurio opposto fa capire che siete un po’ sulle spine per una questione di soldi e che magari non è proprio di vostra competenza, non siete voi ad aver perso denaro, ma c’è qualcuno in casa che ha bisogno di aiuto, oppure potreste anche aver subito un danno e bisogna cercare di riparare. Certo che se non si fosse questo neo, tutto sarebbe splendido, anche l’amore: Giove e Marte formano un bell’aspetto per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox, quali sorti per Toro e Gemelli?

Caro Toro. Avere la Luna favorevole e Venere in posizione ottima permette di superare una crisi, se c’è stata, ovvero di decidere se stai bene con una persona altrimenti te trovi un’altra. Può anche indicare una capacità maggiore di razionalizzare gli eventi. Ricordiamo sempre che sei una persona romantica, perché governata da Venere, ma anche molto pragmatica e quindi, da qui al prossimo anno, dovrai fare dei tagli per recuperare dei soldi.

Per quanto riguarda i Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox non esclude che questo Marte nel segno porti un bel vigore ma anche tanta agitazione. Quest’agitazione è doppia se hai a che fare con delle persone che ti hanno un po’ preso sotto gamba: si fa riferimento, in particolare, a quei nati Gemelli che hanno la fortuna, perché lo è davvero, di sorridere anche nei momenti difficili della vita, di prendere tutto con ironia, di fare la battuta dissacrante che colpisce ma non ferisce. Se ci sono persone che prendono questo tuo atteggiamento come segno di superficialità, sbagliano di grosso e se ne accorgeranno, soprattutto nel weekend. Quindi attenzione perché settembre è un mese che richiede un po’ di prudenza, a livello sentimentale.

