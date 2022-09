Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Pesci negativo, Capricorno e Acquario…

La settimana è appena iniziata e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 settembre 2022. L’esperto di astrologia come di consueto ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle del Capricorno

Caro Capricorno. Con la Luna nel segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si può fare molto di più. La cosa che adesso dovresti cercare di organizzare è un futuro migliore accanto a persone che ti sorreggano ed è come se avessi bisogno di imparare a fare qualcosa. Chiaro che tu di esperienza ne hai tanta, a meno che tu non sia molto giovane, ma se penso a queste stelle, credo proprio adesso sia necessario iniziare a vivere qualcosa di nuovo che all’inizio ti risulterà un po’ strano da gestire, ma che invece ti porterà lontano. I Capricorno che pensano di avere in questo settembre un grande premio si ricordino che la vera soddisfazione arriverà nella primavera del 2023: ci sono quindi 6 mesi di tempo per prepararsi a qualcosa di importante. Stelle che proteggono l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, quali sorti per Acquario e Pesci?

L’Acquario è alla ricerca della passione perduta, della libertà perduta e il resto dipende dall’età: i ventenni vogliono andare a vivere altrove, vogliono sperimentare la sopravvivenza anche all’estero, se possibile. Le persone di una certa età invece vogliono tornare ventenni e quindi potrebbero fare quella cosa che non hanno fatto da giovani e che adesso finalmente possono fare. Vivere liberi, senza costrizioni sarebbe bellissimo, ma bisogna scendere a miti consigli, lo sappiamo. Intanto Venere non è più contraria e ci saranno meno diffidenze rispetto ad agosto, in questo settembre.

Per i nati sotto il segno dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le relazioni sentimentali vanno un po’ protette e la giornata di oggi vede la Luna in sestile. Non ci sono gravi problematiche, però tutti quelli che pensano di essersi sacrificati per niente, per amore, oppure che hanno dei problemi di lavoro e tornano a casa preoccupati, devono cercare di resistere alla tentazione di buttare tutto all’aria: troppi pensieri nella mente, ma molte situazioni, anche sperimentali, da cavalcare nel lavoro in attesa del 2023, anno che veramente avrà tanti pianeti a favore. Intanto consiglio un po’ di cautela.











