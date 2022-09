Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

È iniziata quest’oggi, lunedì 5 settembre 2022, una nuova settimana che ci porta verso il ritorno alla normalità dell’autunno: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la Bilancia

Cara Bilancia. Non escludo che questo Mercurio in transito nel segno porti delle buone idee e Marte è in aspetto valido. Stai ricostruendo la tua vita, stai forse ripartendo da zero e anche se fai le stesse cose adesso ti poni degli obiettivi più limitati nel tempo. Tanti Bilancia non pensano più a lungo termine, ma preferiscono essere più determinati nel breve periodo, perché i tempi sono ridotti o perché hanno fretta di mettere a posto questioni in sospeso. La giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non consente di fare proprio tutto quello che vuoi e fai attenzione con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Sagittario tra amore e lavoro

Per gli Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, finalmente questa Venere ha cambiato atteggiamento. Tu no, sei sempre molto attento in amore: hai paura di essere preso in giro, di non essere considerato, anche se dipende dalle singole esperienze. Certo è che agosto non è stato un mese molto amico dei sentimenti oppure in certi giorni c’è stato da discutere. Questa giornata di lunedì riporta alla luce emozioni sincere e anche la possibilità di perdonare o farti avanti se c’è qualcuno che ti interessa. Buona situazione in generale.

Per il Sagittario, invece, sono stelle che vanno un po’ a rallentatore per l’amore. Ognuno interpreta quest’indicazione come crede, ma di base anche nelle coppie più forti ci sono delle tensioni o ci si vede meno. Se queste tensioni sono provocate dal lavoro, si superano, ma se sono provocate da un terzo estraneo, attenzione! Giove spinge le questioni di lavoro e forse è anche per questo che il Sagittario sta cercando di risolvere problematiche di altro genere rispetto a quelle amorose. Magari vuole spingersi in qualcosa di importante o sta preparando un piccolo grande successo per il 2023 e conferme ce ne sono. Novità e forse un nuovo ruolo all’interno di un gruppo.











