OROSCOPO PAOLO FOX E BRANKO/ Segni oggi 5 settembre 2019: Sagittario, Toro, Vergine

Segni di Fuoco nell’oroscopo di oggi: le previsioni di Branko

L’inizio dello studio dell’oroscopo di Branko parte dai segni che si possono considerare di fuoco. Ariete: se si desidera un grande amore, o progetti come matrimonio e figli, il periodo è perfetto. Le stelle promettono bene, la Luna nel segno del Sagittario garantisce successo nel lavoro e negli affari; potrebbe esserci solo un po’ di noia nel proprio ambiente, ma Marte è attivo per ciò che concerne la salute e il settore delle finanze. I frutti del lavoro arriveranno ben presto. Paolo Fox parla di situazione molto particolare. Leone: Sagittario è il segno della fortuna, la Luna è un plus. In congiunzione con Giove, l’estate termina con l’ennesima soddisfazione. Da ciò potrebbe derivare un grande beneficio, che sia materiale o professionale, questa è un’ascesa verso il successo. In ogni caso bisognerebbe impegnarsi di più in famiglia o nei sentimenti. Per Paolo Fox si stanno cercando nuovi orizzonti. Sagittario: si hanno cinque pianeti contro e c’è qualcosa che non soddisfa, che di certo non sono stati chiesti. Tuttavia la fortuna è dalla parte del segno, nel momento in cui si crede di aver rotto un equilibrio c’è la Luna nel segno ad aiutare a ritrovare la retta via! Il destino riserva qualche incontro particolare. Paolo Fox specifica come c’è una Luna nel segno sintomo di leggerezza.

L’oroscopo di Branko: i segni di Terra

Passiamo ai segni di Terra sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Branko. Toro: la situazione astrale è molto favorevole, soprattutto considerando che la Luna è uscita dal segno dello Scorpione e tutto ciò favorisce Urano. L’aspetto che si crea tra Mercurio e Saturno può aiutare a far uscire da qualche blocco di carattere professionale, e sono gli stessi a poter regalare felicità in amore: solo se si cede alla passione. Paolo Fox aggiunge come ci sia una crescita dopo due giorni complicati. Vergine: si consiglia di approfittare della permanenza prolungata del Sole nel segno della Vergine, per avere possibilità in più di ottenere il successo che si merita. Il che per la giornata di oggi è molto più difficile di quanto ci si aspetta, a causa della congiunzione della Luna e di Giove. Serve un occhio di riguardo per la salute. Interessante è lo spunto di Paolo Fox che parla di un segno pronto a prendere molto da questo periodo. Capricorno: Mercurio nel segno della Vergine in trigono con Saturno nel segno del Capricorno porta avanti nel lavoro e negli affari, un salto di qualità. Bisogna curare qualcosa che potrà rendere molto in futuro, la situazione di oggi favorisce le questioni riguardanti le proprietà. Paolo Fox specifica come il segno sia pronto a dei grandi cambiamenti.

Oroscopo di oggi, i segni al Lavoro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Chi lavora tra i nati sotto il segno della Bilancia in proprio e chi non lavora e ha avuto problemi con figli e parenti. Quelle emozioni che ora fanno vivere momenti di agitazioni sono essenziali nella propria vita. I Pesci aspettare fine mese per fare scelte o mettersi contro qualcuno per evitare di complicare le cose. Questo vale ovviamente per il campo professionale dove si deve essere guardinghi prima di prendere una decisione che si possa rivelare decisiva per il futuro. L’Ariete si ritrova pronto a vivere delle situazioni particolari dopo che agosto ha creato un’ondata di situazioni non facilissimi da gestire. L’autunno farà vivere una crescita non da poco per quanto riguarda il Toro che potrebbe muoversi per ottenere delle risposte non da poco.

Oroscopo Paolo Fox: i segni dell’Amore

Voltiamo pagina sull’amore sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. I nati sotto il segno della Vergine hanno progetti importanti con la persona giusta accanto. Stanno facendo dei piani importanti, ma forse sarebbe il caso di attendere e decidere insieme alla stessa dove andare. In amore i Gemelli devono stare attenti alle perplessità almeno fino a metà settembre. Quando il Leone è reduce da una sconfitta d’amore si pretendono nuove sicurezze dagli altri e qualcuno si mette in soggezione. Agosto per il segno dello Scorpione non è stato facile per le relazioni ma settembre produce emozioni in più. Per i Pesci ci sono momenti di tensione che si superano dal 20 di questo mese. Meglio non agitarsi troppo, le ansie creano svantaggi. Bisogna stare attenti ai dettagli e molto emotivi. Anche se non si è in diretto contatto con una persona che sta male comunque lo si assorbe.

I segni al Top: l’oroscopo di oggi 5 settembre

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ora si è decisamente più attivi rispetto al passato. Da parte del segno c’è la massima volontà per superare problemi. Momento di forza fino a novembre. Si può andare veramente lontano. Il Toro è in netta crescita dopo che ha passato due giornate davvero complicate sotto diversi punti di vista. Questo è il momento in cui grazie alla determinazione si raggiungono obiettivi importanti. Forse è il caso di reagire, provando a dare una svolta a un momento che potrebbe presto sorridere. Attenzione a chi vive le cose con grande pressione, si potrebbe trovare in difficoltà. Nonostante questo la situazione astrologica sembra decisamente positiva in vista del futuro.

Oroscopo oggi giovedì 5 settembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, giovedì 5 settembre 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato tramite la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete sta vivendo una situazione davvero molto particolare e non facile da gestire. Presto si potrebbe partire, anche perché si vivono alcune situazioni di estrema agitazione. Il Toro inizierà a vivere meglio dopo due giornate che sono state estremamente pesanti. I Gemelli hanno qualcosa di importante da dire e nelle prossime 48 ore potrebbero realizzarsi sotto diversi punti di vista. Il Cancro ha delle idee chiare e ora può svoltare. La Bilancia invece sembra pronta per viaggiare e vivere al meglio delle condizioni inattese. Lo Scorpione cerca di capire cosa è giusto fare visto che alcune situazioni si stanno vivendo con qualche preoccupazione di troppo. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive con una Luna nel segno che è sinonimo di leggerezza e anche viaggio e spostamento e creatività. In amore meglio evitare scelte azzardate. Il Capricorno favorevole a tanti cambiamenti, fase strategica, si deve stare ad osservare ma in ogni caso l’autunno è favorevole per i soldi. Sabato e domenica sono giornate emotivamente ideali per ricucire uno strappo in amore. A volte ci si lamenta perché si trovano solo persone testarde ma è quello di cui ci si circonda perché se ne ha bisogno. L’Acquario giovedì e venerdì ha giorni di recupero si è segni creativi. Si ha un cielo importante per i professionisti. Si deve curare la salute perché agosto è stato un mese di fastidi. Si deve dare più spazio alle richieste del proprio organismo e affrontate qualche nemico. I Pesci vedono avverarsi quello che già è stato previsto ma in ogni caso reclamare però è difficile ma in ogni caso tutti i nodi arrivano al pettine. Qualsiasi cosa si dica ci sono persone pronte a controbattere. Cielo particolare per chi deve lottare contro la burocrazia o è in attesa di vari permessi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete vive una situazione molto particolare ancora sull’onda di un agosto che per alcuni è stato importante per le questioni d’amore e di lavoro. Ora si parte anche se c’è qualche momento di agitazione. Saturno dissonante spiega che anche le nuove iniziative avranno bisogno di un ritocco. Il Toro dopo due giorni pesanti può iniziare a vivere meglio. Momento di grande favore in vista dell’autunno. Più cose si devono dire e meglio sarà. Momento ideale per gli incontri. Novità in arrivo. I Gemelli hanno qualcosa da dire in queste 48 ore. Il momento per la vendetta e rivalsa sono vicini, novembre e dicembre sono molto importanti. Molto dipende dalla coppia. Il Cancro ora ha idee molto valide e ora può avere grandi occasioni per farsi valere ma tutto sembra più difficile. In famiglia possono dire che sbagliate, sul lavoro possono dire che si fanno cose folli. Attenzione a chi vuole comandare.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in queste ore sta cercando nuovi orizzonti. Non ci si ferma, questo periodo tiene testa a tutte le situazioni che si vivono. Difficile che negli ultimi due mesi nessuno abbia intrigato. La Vergine avrà molto e per certi versi l’anno prossimo avrete ancora più cose. Si fa tanto per ottenere tanto. In queste ore si sente che non manca volontà e giovedì e venerdì c’è stanchezza. Ci si dovrebbe fermare un pochino. La Bilancia ha bisogno di muoversi e viaggiare. Con Saturno dissonante molti hanno avuto molti pesi sulle loro spalle. Lo Scorpione vuole capire cosa è giusto fare, dando retta al proprio animo allora si patirebbe Urano in opposizione porta voglia di allontanarsi da tutto quello che è ripetitivo e noioso. Si è dei contestatori ma anche conservatori. In altri momenti cercare di tener tutto sotto controllo.



