Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2020: Leone e Vergine

Ecco altri due segni dall‘oroscopo di Paolo Fox. Leone: Nonostante un po’ di scontento portato da qualche delusione all’interno dei rapporti interpersonali, le giornate di venerdì e sabato sembrano promettere qualche soddisfazione in più utile a ricompensare gli sforzi fatti nell’ultimo periodo.

Vergine: Queste giornate sembrano essere caratterizzate da una profonda stanchezza che potrebbe portare qualcuno a dubitare dei grandi successi previsti per quest’anno. Nonostante la tensione planetaria che caratterizza queste quarantotto ore le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora passiamo ad altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Bilancia: I prossimi mesi sembrano essere ricchi di cambiamenti e novità che potrebbero portare qualcuno a vivere questo periodo di incertezza con un po’ di disagio. Riuscire a mantenere un atteggiamento positivo potrebbe contribuire ad affrontare la cosa combattendo il timore di fallire.

Scorpione: La Luna in aspetto favorevole unita ad un transito positivo di Venere potrebbe portare qualcuno a rivalutare una relazione data troppo spesso per scontata, aiutando a risolvere alcune questioni rimaste troppo a lungo in sospeso.



