Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, 6 agosto 2020, seguendo quanto raccontato a LatteMiele. Il Toro è pronto a vivere un recupero importante che potrebbe essere legato anche all’aspetto economico. Il Leone viene da qualche delusione di troppo, ma è carico per cercare di reagire con una buona crescita, in grado di regalare ottime soddisfazioni. La Bilancia sembra pronta a vivere dei mesi con dei cambiamenti e delle novità intriganti anche se non è da escludere che possano esserci incertezza e disagio in alcuni rapporti. La Luna è positiva per lo Scorpione che trova unito nell’orbita anche Venere. Questo potrebbe portare a rivalutare un tipo di rapporto che troppe volte è stato dato per scontato. Alcune questioni si possono risolvere con grande voglia di fare e impegno. Serve determinazione però per arrivare ai risultati, perché le stelle non si muovono da sole.

Oroscopo amore: L’Ariete si trova a vivere delle possibilità interessanti dal punto di vista delle emozioni, nonostante ci sia qualche dubbio che arriva da qualche conflitto recente. Venere è in aspetto interessante per il Toro e regala delle possibilità intriganti. Questo potrebbe portare a una riflessione verso il futuro davvero molto intrigante. Il segno del Cancro tra agosto e settembre si potrebbe trovare a vivere delle buone emozioni. In questo periodo forse sarebbe meglio concentrarsi per riuscire a non soffrire sul lavoro e a godersi le gioie dell’amore. La Bilancia è pronta a un periodo di grandi cambiamenti con delle novità alle porte. Presto potrebbe esserci la forza di combattere anche se con il timore di fallire. Lo Scorpione giova di una Venere molto interessante che è in grado di regalare la possibilità di rivalutare una relazione. Serve però dedizione e voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo lavoro: L’Ariete è a lavoro per cercare il coraggio di mettersi in gioco per arrivare al risultato prefissato. Il Cancro vive una condizione lavorativa con molte difficoltà e ritardi. In questo periodo forse è il caso di dedicarsi maggiormente ai sentimenti piuttosto che alle questioni prettamente professionali dove le soddisfazioni saranno sicuramente poche. La Vergine vive una stanchezza che potrebbe portare a dubitare anche di situazioni che hanno creato preoccupazione. Serve convinzione per raggiungere gli obiettivi che si hanno da tempo in agenda. La Bilancia sembra pronta ad affrontare dei cambiamenti nonostante un periodo di incertezza che porta ad affrontare tutto con un po’ di disagio. Forse è il caso di buttarsi solo quando si è sicuri di cosa si può raggiungere. Correre dei rischi è sempre sbagliato.



