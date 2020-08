Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele. Ecco altri due segni da studiare. Sagittario: Nonostante queste ore sembrino un po’ tese sarebbe bene riuscire a non pensare troppo per non lasciarsi vincere dallo sconforto.

Capricorno: Il bisogno di tranquillità si fa sentire sempre di più a causa di alcune tensioni che potrebbero nascere all’interno dei rapporti interpersonali. Nelle prossime ore sarebbe bene mantenere una certa prudenza nelle questioni familiari.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Ora soffermiamoci su altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: In queste giornate l’aspetto economico potrebbe invadere la sfera lavorativa invitando a fare nuove considerazioni riguardo i cambiamenti che si desidera attuare.

Pesci: La Luna nel segno sembra regalare maggiore serenità utile a recuperare alcuni rapporti o rivalutare un sentimento. Il mese di Agosto sembra essere il momento discriminante per riuscire a decidere quali rapporti meritano di essere portati avanti e quali invece andranno considerati come definitivamente conclusi. L’aspetto lavorativo risulta essere ancora un po’ sottotono, ma presto sarà possibile godere di nuovi successi.



