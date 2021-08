Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox non risparmia aggiornamenti a dir poco rilevanti per i segni d’Aria. Il celebre astrologo ha parlato delle stelle di Acquario, Bilancia e Gemelli nel corso dell’appuntamento a Radio Latte e stelle nella sua rubrica “Latte e stelle”, spiegando cosa v’è in serbo per oggi, venerdì 6 agosto 2021. L’Acquario attraversa una fase di passaggio, di cambiamento, in vista di un futuro ancor più ricco, mentre la Bilancia è pronta a vivere un mese tronfio d’amore. I Gemelli, infine, devono fare alcune valutazioni…

Gemelli, attenzione al momento in amore secondo l’oroscopo Paolo Fox

Questo è ancora un momento un po’ strano per l’amore: se è nata una storia da poco, qualcosa non va. Oppure in questi giorni hai vissuto una grande emozione per il lavoro o per una tua impresa, sei molto preso da questo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i rapporti familiari, quelli tra genitori e figli, ci vuole doppia pazienza.

Bilancia, questo può essere il mese delle relazioni

Agosto può essere il mese dell’amore, soprattutto dopo Ferragosto. In questo momento c’è una grande voglia di fare incontri: i single si diano da fare, le coppie possono trovare un accordo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox non sono pochi i nati Bilancia che pensano ad un lavoro da fare insieme al partner, condividendo così passione e interesse.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: attesa in vista di un futuro sempre più roseo…

Quanti tormenti ma quanta estasi in arrivo secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox! L’Acquario non vuole più vivere sotto tensione o sotto obblighi e sta cercando una nuova strada per realizzare i progetti. SI può iniziare a guardare il futuro con maggiore interesse, dopo Ferragosto ci sarà Venere favorevole. Le amicizie contano molto, mentre potrebbero esserci delle indecisioni per ciò che concerne il lavoro.

