Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Tra amore, lavoro e amicizia, cosa riserva questo venerdì 6 agosto 2021 ai segni di Fuoco? In nostro soccorso arriva l’oroscopo Paolo Fox. Il famoso astrologo, volto di spicco di Rai 2, sulle frequenze di Radio Latte e miele – attraverso la rubrica Latte e stelle – ha analizzato cosa riservano le stelle a Ariete, Leone e Sagittario. L’oroscopo di Paolo Fox ammonisce gli Ariete: in questi giorni, soprattutto oggi, sarebbe meglio evitare liti vane. Il Leone vive giorni assai importanti in amore, mentre il Sagittario è un ritardatario cronico. E attenzione all’amore, da non sottovalutare assolutamente…

Oroscopo Paolo Fox, Ariete: attenzione ai prossimi passi

In questo venerdì siete ancora molto agitati e nervosi come forse lo siete stati giovedì, questa agitazione deve avere un suo fine, perché altrimenti diventa rabbia e concitazione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete in questo periodo deve essere ancora più sveglio e pronto che mai. In questo periodo una persona sta male e potresti occuparti di lei. Attenzione a non metterti in discussioni inutili, chiarisci bene quello che devi fare.

Leone, l’amore assume un valore fondamentale

Il Leone non è molto convinto di quello che deve andare a fare nell’ambito del lavoro: si aprono diverse interpretazioni, c’è chi deve reinventarsi, chi non è d’accordo sulle proposte che arrivano o chi deve sostituire una persona che ha avuto successo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox non pensare a queste problematiche: l’amore in questi giorni è più importante che mai.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: attenzione ad arrivare tardi…

Siete un po’ in ritardo su tutto. Lo dico soprattutto a chi è agitato per il lavoro: se ricevete una proposta, da una parte siete contenti ma dall’altra non volete le mani legati. Serve un compromesso. In amore sono giornate che portano qualche dubbio in più: se ci sono contrasti, meglio rimandare le discussioni dopo Ferragosto. Attenzione ai tradimenti…

