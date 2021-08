Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox porterà delle buone notizie per i segni di Terra? Come procedono amore e lavoro? Non ci resta che scoprirlo: il celebre astrologo è intervenuto ai microfoni di Radio Latte e miele, nella rubrica Latte e stelle, ed ha analizzato cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 6 agosto 2021. L’oroscopo Paolo Fox porta sicuramente delle buone novelle per il Capricorno, pronti a svoltare dopo un periodo particolarmente complicato. Aggiornamenti degni di nota anche per la Vergine, in particolare in amore, mentre il Toro è chiamato a fare un passo in avanti, così da lasciarsi alle spalle un luglio particolarmente negativo…

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Capricorno, le belle notizie stanno per arrivare

Venere interessante, buono questo cielo anche per gli accordi, ma considera che da un periodo di silenzio si è passati a un periodo di buone risposte e proposte. Qualcosa sta migliorando. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Noi siamo caustici e critici di ciò che ci circonda, ma dovremmo essere un po’ più accomodanti. I sentimenti premiano: molti Capricorni saranno adocchiati…

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Novità positive per la Vergine

Essere protagonisti nel cielo significa che se abbiamo un piccolo desiderio potrà essere esaudito. Con un po’ di logica e di razionalità potresti iniziare a pensare a quelli che sono i cambiamenti migliori in vista del futuro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox con Venere nel segno, le relazioni che nascono ora sono molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox, Toro: vietato guardarsi indietro

In questa giornata puoi agire, ma tra sabato e domenica può tornare qualche piccolo malinteso. Il Toro è un segno forte e per questo può mettersi contro qualcuno quando non capisce qualcosa. Non tornare a luglio, mese peggiore per le relazioni: tornare sui propri passi adesso sarebbe un errore madornale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA