Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox porta parecchie novità per i segni d’Acqua. Il celebre astrologo di Roma è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele grazie al consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle, non mancano le sorprese per Pesci, Scorpione e Cancro. Oggi, venerdì 6 agosto 2021, è una giornata che fornisce parecchie indicazioni meritorie di attenzione: i Pesci devono essere forti dopo un periodo disagevole, per non dire indigesto; lo Scorpione è dedito a contraddirsi, occhio soprattutto all’amore; il Cancro, invece, sta già avendo qualcosa di nuovo…

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: un periodo parecchio caotico per i Pesci

Io spero che non siate stati male, ma in questo periodo c’è tanta confusione. Isolarsi troppo comporta un distacco profondo dalle emozioni della vita, questo può costare caro con il tempo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi non ha un rapporto stabile o chi ha avuto problemi sentimentali si sente un po’ sbandato da fine luglio, mentre i nuovi legami chiedono conferme. L’autunno risveglia, ma in questi giorni devi essere forte.

Oroscopo Paolo Fox 5-6 agosto 2021/ Toro e Cancro al top in amore, Acquario nervoso

Scorpione, un momento un po’ agitato

Lo Scorpione è un po’ agitato, non vuole tornare su tristi trascorsi o a discutere. Luglio è stato pesante. Tutti quelli che hanno vissuto una crisi si sentono ancora sotto pressione, mentre i più fortunati sono quelli che hanno rapporti part-time o relazioni occasionali. Stando all’oroscopo Paolo Fox spesso lo Scorpione si contraddice: vuole una vita stabile e poi si annoia, combinando guai…

Cancro, un inizio mese di passione secondo l’oroscopo Paolo Fox

Devi rispolverare energia e passione. La prima parte del mese d’agosto sarà interessante per i sentimenti, la seconda lo sarà di meno. Guardando le stelle del 2022, il Cancro sta già avendo qualcosa di nuovo: può risolvere un problema, superare una crisi, tra autunno e inverno ci saranno delle novità anche per chi ha fatto un cambiamento importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA