Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2022/ Cancro, Leone, Vergine: cosa dicono le stelle

Inizia una nuova giornata, ma anche il weekend, quindi le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox sono ancor più importanti. Ma anche i nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine possono star tranquilli, perché l’astrologo ha tenuto il consueto appuntamento su Radio Latte Miele per le sue indicazioni. Ad esempio, suggerisce ai Cancro di dare spazio agli affetti, mentre i Leone devono rimandare a domani le questioni che al momento non vanno. In leggero calo i Vergine, che devono anche tenere in considerazione il partner…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, attenzione alla malinconia

Cancro, sabato e domenica dedicateli alla persona che vi ama: l’affettività va nutrita secondo l’Oroscopo Paolo Fox, perché in questo periodo di rivoluzioni e timori a livello lavorativo, è molto importante essere solidali. In un momento del genere, in cui il lavoro è un po’ a soqquadro e ci sono diversi attacchi nella vita professionale, c’è la necessità di stare bene. Chi preferisce stare da solo, faccia attenzione a non cadere in uno sterile narcisismo, che poi la malinconia arriva.

Oroscopo Paolo Fox: le Stelle di Leone e Vergine

Leone, domenica darete tanto di più, quindi rimandate a domani tutte le situazioni che non vanno. Oltretutto questa Luna storta, potrebbe alzare la voce anche quando non c’è necessità. Questo è un cielo protetto da Giove per l’Oroscopo Paolo Fox e saranno molti i Leone che piano piano recupereranno terreno. Conta sempre la base di partenza: se volete vivere una grande passione e ritrovare una sensazione di positività che riguarda la vostra esistenza in generale, dovete anche fare delle cose importanti e impegnarvi un po’ di più. Trovare nuove alleanze è possibile.

Vergine, un po’ in calo oggi, ma lievemente: c’è chi inizierà a lavorare molto presto e durante l’estate non saranno pochi i nati Vergine che inizieranno già a pensare e a programmare le prossime settimane. Peccato che ogni tanto i tuoi buoni propositi siano bloccati da persone che non sono proprio all’altezza e bisogna trovare i giusti collaboratori per fare le cose al meglio. Oggi e domani, se c’è qualcosa che non va, cercate di capire come la pensa il partner, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.











