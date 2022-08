Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Come si conclude la settimana per Capricorno, Acquario e Pesci? Ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio. Lo sa bene l’Oroscopo Paolo Fox, pronto con le sue previsioni di oggi, sabato 6 agosto 2022. Dunque, attraverso le indicazioni fornite su Radio Latte Miele capiremo come comincia questo weekend. Tensioni e fatiche nell’orizzonte del Capricorno, una situazione simile per l’Acquario, che è un po’ agitato, ma al tempo stesso potrebbe provare delle belle emozioni… Confusi i Pesci, anche molto riflessivi e spirituali. Scopriamo allora nel dettaglio le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, fatiche e tensioni

Capricorno, non è che questo sia un oroscopo no, ma l’astrologo non può neanche dire che tu in questo periodo sia tranquillo. È come se ogni giorno dovessi affrontare una valanga di fatiche e tensioni a cui non eri tanto abituato. Tu hai le spalle larghe, però attenzione che i dubbi non diventino blocchi. Emozioni non chiare? Aspetta l’11 prima di capire cosa sta accadendo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Acquario e Pesci

L’Acquario vive una una giornata faticosa, però si apre una domenica migliore per l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi questa Luna ancora dissonante potrebbe anche portare dei fastidi. Penso anche a chi in questi giorni deve lavorare dopo un periodo di relax, dopo una vacanza e non gli va. In realtà, volendo anche percorrere strade che altri non percorrono, spesso l’Acquario è un po’ agitato. Bello questo cielo che potrebbe portare emozioni a livello interpersonale. Amore molto cauto: chi incontra una persona adesso non si concederà subito.

Pesci, domani molta confusione, oggi ok: anticipa i tempi. Puoi fare di più! Tu hai bisogno di avere sempre la mente occupata. Il segno dei Pesci è il segno della spiritualità, in senso ampio e non solo religioso secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La dimensione spirituale dell’uomo è legata alla conoscenza e in questo periodo non stai facendo altro che cercare di conoscere un po’ più te stesso e qui possono nascere delle ambiguità, soprattutto se ritieni che, negli ultimi mesi, tu abbia concesso un po’ troppo a persone che con te non si sono comportate in maniera adeguata.











