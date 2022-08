Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2022/ Il sabato di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Che sabato sarà per i nati Bilancia, Scorpione e Sagittario? Lo state per scoprire subito, perché l’Oroscopo Paolo Fox ha fornito anche le sue previsioni per oggi, 6 agosto 2022. Lo ha fatto nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, passando in rassegna tutti i segni. Per quanto riguarda i Bilancia, l’astrologo si sofferma molto sull’aspetto sentimentale ed emozionale, tra amori e amicizie. Invece vede nervosismo nel cielo degli Scorpione, che preparano delle rivoluzioni tra l’altro…. Buone notizie sul lavoro per i Sagittario, la cui settimana si chiude in crescendo. Ma andiamo per gradi, anzi per segni…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia tra amori e amicizie…

Bilancia, siete nell’occhio del ciclone e questo cielo presenta forti ambiguità per l’Oroscopo Paolo Fox. Dall’11 cambieranno le geometrie planetarie, però non è che se io sono contro qualcuno, improvvisamente lo amerò in una settimana. Quindi è molto importante non arrivare al fondo di certi rapporti. Con Giove contro, è probabile che molte persone ti abbiano tradito, abbandonato o che in questo momento tu stia cercando una nuova compagine e un nuovo gruppo con cui ripartire.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il sabato…

Scorpione, il passaggio della Luna nel segno è importante, ma Marte opposto porta dei disturbi, per cui ogni tanto vi innervosite e vi stancate. È importante ritrovare serenità secondo l’Oroscopo Paolo Fox: i traguardi dell’autunno son dietro l’angolo e alcuni Scorpione avranno in mente di rivoluzionare la propria vita. Questo è un cielo che aiuta anche se desiderate lavorare altrove o mettervi in gioco in altre situazioni.

Sagittario, una settimana in crescendo e domenica avremo anche la Luna nel segno. Il Sagittario adora le relazioni che non sono definite. Quando un Sagittario si sposa, e quest’anno Giove in trigono porta a qualcuno matrimoni e convivenze, da un lato fa una cosa giusta, dall’altro, subito dopo aver firmato l’accordo, passa qualche settimana in profonda riflessione. L’astrologo non dice che ci ripensi, però può dire: “Adesso è tutto finito? Non ho altre prospettive?”, quindi attenzione secondo l’Oroscopo Paolo Fox: se si vive un grande amore, basato su una profonda amicizia e comprensione, questi stati d’animo non dovrebbero insorgere. Buone le novità sul lavoro: ci sono situazioni in crescita.

