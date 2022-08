Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 agosto 2022/ La giornata di Ariete, Toro e Gemelli

Una nuova giornata in compagnia delle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni per Ariete, Toro e Gemelli, così come per gli altri segni, su Radio Latte Miele, ma ci concentreremo sui primi tre in questa sede… Non mancano gli aspetti da approfondire oggi, sabato 6 agosto 2022. Ad esempio, c’è un Ariete “infuocato” che però deve gestire la sua rabbia, mentre il Toro punta tutto sulla qualità, a partire dall’amore. Un po’ di confusione per i Gemelli, che però possono contare su una fase positiva dal punto di vista economico e personale. Approfondiamo meglio le questioni…

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete “infuocato”

L’Ariete vuole rimettersi in gioco e questo è un cielo che porta sempre delle novità secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Dovresti sentire dentro di te una sorta di fuoco che potrebbe anche trasformarsi in rabbia, se qualcuno cerca di fermarti. Qual è la grande novità rispetto al passato? Ora le cose ti riescono, pare si torni in carreggiata, mentre prima accadeva un po’ meno. C’è da dire che questa rabbia potrebbe, in certi casi, essere espressa per situazioni che non vanno bene: penso a chi è stato male e in questa situazione c’è la rabbia, ma soprattutto la volontà di stare meglio. Insomma, una battaglia è in corso.

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, cosa dicono le stelle

Toro, sempre più drastici, sempre più forti e interessati a migliorare i rapporti sentimentali e non. Il Toro va verso la qualità ed è attento alla vita di tutti i giorni. Per esempio, ama mangiare bene: ci sono Toro che si spingevano oltre, fuori città, perché andavano a comprare un prodotto in particolare oppure quando si trattava di vestirsi non accettavano compromessi. Ora, tu che cerchi sempre il meglio, stai facendo una sorta di selezione per capire cos’è giusto tenere e cosa è meglio buttare. È come se ti trovassi davanti a un armadio di vestiti e dovessi selezionare quelli che devi tenere e quelli che devi buttare: questa metafora dell’Oroscopo Paolo Fox per dire che potrai mettere a posto questioni d’amore e di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 agosto 2022/ Successi e insuccessi: chi al top?

Gemelli, a volte venite accusati di essere un po’ evanescenti, ovvero di non riuscire a mettere a fuoco le cose. In realtà, la filosofia dei Gemelli è “quando arriva il problema, lo affronto”, solo che a furia di rimandare i problemi possono essere stati anche troppi. C’è chi sta cercando un nuovo profilo oppure chi ha un’attività da tempo e deve risolvere dei problemi. Con Giove favorevole, a livello legale, economico e personale, secondo l’Oroscopo Paolo Fox si potrà avere molto di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA