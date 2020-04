Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2020/ Ariete, Capricorno, Vergine e Gemelli

Oroscopo: le previsioni di oggi 3 aprile per Ariete e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare più da vicino Ariete e Capricorno, ecco quanto detto. L’Ariete ha il Sole nel segno. Le stelle sono interessanti per l’Ariete, ci sono sicuramente tantissimi problemi e rallentamenti, Marte entra in un segno amico e Saturno ha cambiato aspetto. Giove è comunque dissonante e per i progetti importanti ci vuole tempo. Se si inizia a parlare e si sblocca qualcosa, dopo l’11 piccole conferme. Soluzioni in amore e riavvicinamenti. Il Capricorno deve farsi due conti, dall’11 al 28 ci sarà un problema economico, un po’ di attenzione è necessaria. Forse avete puntato troppo in alto. Attenzione necessaria.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine e Gemelli

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox all’emittente radiofonica LatteMiele diamo uno sguardo da vicino a Vergine e Gemelli. La Vergine ha la Luna nel segno, le tue competenze saranno importanti poi per altre persone. Se c’è stato un blocco si potrà ripartire. Attenti a questioni economiche o d’amore, ci sono lontananze fisiche o a livello psicologico. I Gemelli con Marte e Saturno iniziano a riprendere quota, nonostante il cielo si trovi a essere caotico si può aspirare a qualcosa di più. Chi è rimasto chiuso in casa può contare sui social. Se c’è una persona bella in casa allora si possono fare progetti per giugno.



