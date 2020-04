Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2020/ Pesci, Ariete e Vergine tra amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020. L’Ariete trova nel suo segno il Sole che può regalare ottime risposte. Le stelle sono davvero interessanti anche se come per tutti ci sono dei rallentamenti. Saturno ha cambiato aspetto, Marte è in un segno amici, solo Giove rimane dissonante. Marte e Saturno prendono quita per i Gemelli che nonostante un cielo caotico si trovano a vedere un momento di grande crescita anche in vista del futuro. La Vergine ha la Luna nel segno e questo potrebbe portare a una crescita molto interessante. Il segno vedrà delle situazioni molto importanti anche per quanto riguarda le competenze e quello che si sa fare più in generale. La Bilancia ha in buon aspetto Venere, Marte e Saturno. I tre pianeti possono regalare dunque un recupero molto interessante rispetto al passato.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto racconta Paolo Fox nel suo oroscopo. Dopo l'11 aprile per il segno ci saranno delle piccole conferme che potrebbero portare a una soluzione grazie anche alla presenza del Sole nel segno. Lo Scorpione è teso in questo momento e la situazione può portare a prendere delle scelte frettolose e sbagliate. I Pesci vedono una luce nuova che può aiutare ad aprile un altro capitolo verso il futuro. Se si fanno le cose nel modo giusto si può arrivare a reagire anche di fronte a ciò che ha creato preoccupazione. Il segno è senza dubbio tra quelli che dovranno aspettare maggior tempo per trovare una ripresa in un momento che è sicuramente negativo. I Gemelli sono pronti a riprendersi dopo un periodo non facile e saranno aiutati da Marte e Saturno che riprendono quota e contribuiscono a un cielo caotico ma che permette ad aspirare a qualcosa di più verso il futuro.

AMORE – Ecco quanto detto per l'amore nell'oroscopo di Paolo Fox. L'Ariete potrebbe trovare presto delle soluzioni per quanto riguarda i sentimenti. Non è da escludere che si possa arrivare a dei riavvicinamenti in grado di regalare belle emozioni già nel prossimo futuro. La Vergine ha una bella Luna nel segno ma deve fare attenzione alle storie d'amore, visto che ci potrebbero essere anche delle complicazioni non facilissime da gestire. La Bilancia avrà domani la Luna nel segno e sarà importante proprio per questo sentirsi amati visto che anche le emozioni in questo senso conteranno di più. Serve dunque attendere prima di arrivare a un risultato, ma di certo chi ha una bella storia potrebbe giovarne notevolmente. I Pesci stanno andando avanti su binari incerti, in amore si deve assolutamente rivedere qualcosa e cercare chiarezza per essere in grado di vivere tutto con maggiore tranquillità.

