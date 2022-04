Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi, mercoledì 6 aprile, richiamano l’attenzione degli appassionati dei segni d’Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, questa è una settimana importante, annunciata già da Venere che da ieri ha iniziato un transito molto interessante: combina bene con Giove e dal 15 con Marte. È un buon momento di forza, la giornata (lo dico in anticipo) di lunedì 18. Quindi abbiamo, in questo cielo, tutti i presupposti necessari per pensare a qualcosa di molto importante, anche una piccola svolta. Per esempio alcune cose che ti davano fastidio, ora non ti danno più fastidio, oppure sei tu che stai cambiando la traccia della tua vita e questo, secondo me, è molto bello. Cerca soprattutto di ritrovare tranquillità in casa. Nuove passioni sempre favorite.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cari nati Cancro, l’amore è importante nella vostra vita anche se a volte pensate che si stia meglio da soli, poi però riflettete meglio e convenite che qualcuno accanto ci vuole. Sapete bene che questo anno è iniziato con mille tormenti e che a volte siete proprio voi che, volendo rinunciare a un amore che non vi soddisfa, mettete il partner nella condizione di andarsene o comunque, qualcuno che in questo momento vorrebbe avvicinarsi, viene tenuto lontano. Questi momenti sono particolari per voi, perché abbiamo Venere molto interessante, ma pare che ogni tanto, proprio per quanto riguarda le trattative sentimentali, ci sia un fermo. Bisogna ripartire! Il fine settimana sarà con voi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. In questo periodo non è importante ricordare, ma lo è strutturare un nuovo progetto, programmare qualcosa di importante e innamorarsi. Giove nel segno, Venere, da ieri nel segno, Marte da venerdì 15 sarà nel segno: quale migliore occasione per parlare di lavoro, per trovare soluzioni a vertenze, questioni legali? Per esempio chi ha contestato una decisione avversa, ora può vincere una sfida o magari dedicarsi all’amore, con più passione e uno sguardo in più all’intimità. Incontri favoriti. Questa Luna proprio oggi è in contrasto con il tuo cielo e quindi non ti dò cinque stelle, te ne dò quattro, ma solo perché potresti avere piccoli fastidi fisici trascurabili. Punta sulle giornate di giovedì e venerdì e ne parlerò presto.

