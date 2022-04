Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano anche oggi a caratterizzare i segni di Aria. Ecco le previsioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele Per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox con i Gemelli. Sono giornate un po’ contrastate, queste, non tanto per i risultati, quanto per una forte tensione che aleggia nell’aria e non solo. Devo infatti mettere un po’ in guardia le coppie che magari si amano, ma che da qualche tempo risentono di forti divergenze: l’educazione dei figli o la situazione in casa. In questo momento sarebbe utile lasciarsi scivolare le cose addosso, ma non sempre è possibile. Se il tuo rapporto ha basi solide ed è nato da una grande passione, adesso forse vuoi maggiori conferme ed è questo il problema.

Ora scandagliamo le previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La Bilancia dovrebbe ritrovare un po’ di energia. Forma fisica ballerina, ma non per colpa tua: sono tante le provocazioni dall’esterno oppure, tra fine marzo e i primi di aprile, hai vissuto un problema personale e ora stai cercando di recuperare. Restano in questo cielo delle tensioni generate da Sole e da Mercurio in opposizione: si tratta di transiti veloci, ma dobbiamo ricordare che, da maggio, avremo anche un Giove un po’ strano. Ecco perché io chiedo a tutti i Bilancia di fare chiarezza e magari di fare un passo indietro, se ci sono state delle provocazioni. Non è un tempo di pace per i Bilancia che devono mettersi in gioco, pur non volendo, perché ricordiamo che di solito la Bilancia agisce e diventa permalosa, reagisce in maniera anche aggressiva verbalmente, quando messa alle strette e quando non ne può più. Tra mercoledì e giovedì ci verrà un po’ di prudenza

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario: il questo momento sei forte, ma attenzione perché il rischio dell’Acquario è quello di strafare, di voler avere ragione su tutti o magari semplicemente di mostrarsi il più bravo. È vero che l’Acquario è molto disponibile con gli altri, ma a volte, non volendo, vuole dettare un po’ legge e comunque far capire che i suoi pensieri sono migliori. Potrebbe essere certamente vero, ma mai porsi in collisione con le persone che ti circondano. Grande successo per coloro che hanno un’attività in proprio, o comunque recupero, se c’è stato un fermo, imminente. Mi piace questo cielo per l’amore.

