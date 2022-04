Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2022/ Previsioni Ariete, Sagittario e Leone…

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate ai segni di Fuoco: le previsioni nella rubrica su Radio Latte e Miele che riguardano i nati Ariete, Sagittario e Leone per la giornata di mercoledì 6 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Ariete e Sagittario?

Partiamo subito con l’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete. L’Ariete è certamente leader in questo momento, se non altro di buone idee e di quell’impeto che spesso caratterizza questo segno che da una parte è un bene e dall’altra è un male. Quando un Ariete si mettte in testa una cosa vuole farla e però a volte è un po’ troppo intraprendente, potrebbe ricevere delle critiche da parte delle persone, anche quelle che lo amano. Devo dire però che adesso gli Ariete fanno bene a dare retta a loro stessi, perché finalmente il giudizio degli altri non è così importante. Abbiamo una buona giornata con voglia di muoversi.

Spostiamoci adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox relative a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario è al centro di una tensione fortissima. La cosa bella di questo cielo è che da maggio molte questioni saranno superate. È come se, in questo periodo, ti ritrovassi al centro di un piccolo scandalo e di una tensione molto forte, come se qualcuno ti avesse in mezzo. Continuo a pensare a Sagittario traditi da persone di cui si fidavano o magari ingenui, perché si sono appassionati a una storia che non aveva senso, non tenendo conto dei molti limiti iniziali. Sagittario sì pensieroso, ma con una grande prospettiva dietro l’angolo: è vero che queste sono giornate un po’ dure e qualcuno dovrà anche prendere dei provvedimenti per levarsi qualche impiccio, però molto presto tutto tornerà a favore.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Leone. Per il segno del Leone ogni occasione giusta per mettersi in mostra dev’essere sfruttata. Vi ho detto tante volte che abbiamo un cielo importante da maggio 2022 e poi nel 2023 e quindi pare che sia in arrivo un anno e mezzo di forza. Naturalmente dipende dall’età, dalle possibilità, però se pensate che una cosa sia giusta ed è ciò che desiderate fare, non bloccatevi ora. Il desiderio di rivendicare i propri diritti, di farsi valere, senza l’aiuto di nessuno, sarà altissimo.

