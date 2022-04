Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 aprile 2022/ Toro, Capricorno e Vergine: amore e salute

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si occupano dei segni di Terra, quindi delle indicazioni fornite dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele riguarda la giornata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022 per quanto concerne i nati Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Toro e Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: caro Toro, superate crisi o ripensamenti del mese di marzo, l’agitazione che forse c’è stata per una persona cara recentemente, adesso si trova un po’ più di serenità. Peccato che sul lavoro ogni tanto, a fronte di grande fatica, non ci siano gli esiti che tu vorresti. Pertanto ci sono delle giornate in cui magari sei soddisfatto per quello che fai, ma vorresti di più. Oggi comunque c’è una bella energia in questo cielo e la voglia di ripartire, anche in amore.

Cosa devono aspettarsi i Capricorno? Una giornata nel complesso interessante, questo mercoledì. Abbiamo un cielo importante per le relazioni con Venere e Giove in buon aspetto. Spesso nella vita di un Capricorno, c’è uno Scorpione o un Pesci che vale molto, come persona di riferimento sentimentale o relazionale.

Non sottovalutare quindi le persone che ora possono darti una mano a superare qualche esitazione dal punto di vista lavorativo.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra con la Vergine. In questi giorni sei un po’ sottoposto a stress. Qui ci sono due interrogativi da porsi: vi siete stancati troppo e dovete riposare oppure in amore ci sono delle persone che non ti danno spazio? Magari adesso in famiglia ci sono delle persone da tenere a bada. Una persona che sembrava un riferimento nella tua vita, potrebbe non esserlo più o magari sei tu che in questi giorni hai dei nemici da combattere.

