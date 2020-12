Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2020/ Che giornata sarà? Toro, Bilancia, Pesci…

Paolo Fox non abbandona gli ascoltatori di Radio Latte e Miele neanche in questa domenica 6 dicembre 2020. Le sue previsioni dell’oroscopo nella rubrica Latte & Stelle si occupano ovviamente dei segni di Fuoco, a partire dall’Ariete, che apre lo Zodiaco. La giornata di oggi sembra offrire una situazione astrologica particolarmente favorevole per le relazioni, anche se il periodo continua ad essere abbastanza confuso. Per riuscire a sfruttare questo fine settimana sarebbe importante dedicarsi a recuperare tutti quei rapporti che durante il mese di Ottobre si sono trovati a vivere qualche difficoltà. Nati Leone? Nonostante le numerose complicazioni che si potrebbero verificare soprattutto in ambito lavorativo, questa Luna sembra regalare una buona energia utile ad affrontare a testa alta le prossime sfide. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle questioni economiche e legali. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: la prima parte di quest’anno sembra aver portato notevoli difficoltà anche sul piano sentimentale, per questo ora qualcuno potrebbe trovarsi ad essere indeciso tra due storie o a vivere una situazione di confusione piuttosto invalidante. Si consiglia di utilizzare le festività per recuperare un rapporto.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI DI TERRA

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele si occupano ora dei segni di Terra. Che domenica 6 dicembre sarà per il Toro? Questo fine settimana sembra essere nato all’insegna delle polemiche, ma questo nervosismo potrebbe essere dovuto soltanto ad una grande sensazione di noia che sembra opprimere queste giornate. La serata potrebbe regalare un po’ di chiarezza in più, specialmente riguardo le questioni lavorative. Capitolo Vergine: la presenza di una situazione astrologica molto favorevole sembra garantire l’arrivo di alcune interessanti proposte, novità intriganti o buone conferme che permettono di crescere. Nonostante possa non rappresentare la preoccupazione principale, sarebbe bene riuscire a prestare la dovuta attenzione anche alla sfera sentimentale. Chiusura riservata al Capricorno: anche se sul piano professionale non si sono potuti ottenere tutti i successi sperati, questo 2020 sembra aver rappresentato una grande occasione di crescita per i nati sotto questo segno, regalando una nuova sicurezza e un coraggio inaspettato.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI D’ARIA

Potevano mancare all’appello i segni d’Aria nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele? Ovviamente no. Si comincia dai Gemelli: queste settimane aiutano a riconsiderare i propri referenti riguardo ad alcuni importanti progetti lavorativi e a recuperare fiducia in una relazione che ultimamente potrebbe essere stata trascurata. E la Bilancia? La prossima settimana inaugurerà un’importante fase di ripresa. Questi rappresentano gli ultimi giorni di difficoltà, ma questo potrebbe rappresentare una interessante possibilità per liberarsi di tutto ciò che non può più essere portato avanti, in vista della rinascita prevista per i prossimi mesi. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: questa giornata sembra regalare una buona forza e il forte desiderio di impiegarla per rivoluzionare alcune situazioni che ormai potrebbero aver stancato, ma potrebbe restare qualche preoccupazione legata all’aspetto economico. Attenzione a non prendere decisioni affrettate riguardo un rapporto.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI D’ACQUA

Focus sui segni d’Acqua per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte & Stelle andata in onda questa mattina sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Domenica 6 dicembre 2020 che per il Cancro vede un Marte contrario che potrebbe avere portato qualche piccolo fastidio nel corso degli ultimi giorni, e questo potrebbe mettere un po’ in crisi l’ottimismo con cui si attende l’arrivo del 2021. Ma non disperate, il prossimo anno porterà grandi risultati. Scorpione: il fine settimana sembra essere caratterizzato da una certa agitazione interiore legata ad alcune situazioni personali. Il transito che Venere sta effettuando invita a recuperare una situazione amorosa che ultimamente sembra aver vissuto qualche difficoltà. Oroscopo di Paolo Fox al capolinea con i Pesci: dopo un periodo di grande confusione ora sembra possibile recuperare un po’ di serenità, anche se per quanto riguarda l’amore potrebbe continuare ad esserci qualche dubbio. Queste settimane segneranno una importante fase di cambiamento a livello emotivo, indispensabile per troncare le situazioni che non meritano più di essere portate avanti. Entro metà Gennaio bisognerà prendere una decisione.



