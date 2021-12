Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021/ Ariete, Sagittario, Leone: le previsioni

Che giornata sarà per i segni di Fuoco? Ce lo dice l’oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 6 dicembre 2021. Nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele il noto astrologo ha fornito le previsioni su Ariete, Sagittario, Leone, quindi potranno scoprire le indicazioni che ha fornito per i tanti appassionati delle sue letture delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021/ Chi al top tra Scorpione, Pesci, Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sull’Ariete

Gli Ariete alla ricerca di maggiore forza, spesso siete alle prese con dure prediche nei confronti degli altri ma vorreste cedere volentieri questo ruolo a qualcun altro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il periodo è positivo per portare avanti i progetti grazie alla presenza ottimale di Giove e Saturno. Attenzione alla mancanza di complicità nelle coppie di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia, Gemelli: le previsioni

Sagittario, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Giove e Saturno in buon aspetto garantiscono ai Sagittario un inizio settimana decisamente positivo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Restano in bilico alcune questioni che riguardano aspetti legali ed economici, potrebbe essere necessario il supporto di specialisti del settore.

Leone, che giornata sarà?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox un traguardo sembra essere in dirittura d’arrivo per i Leone, nonostante Saturno in opposizione. Non sempre i pianeti contrari vi disturbano, anzi, diventano dei veri e propri stimoli. Cercate di dedicare maggiore spazio a voi stessi, in particolare occhio alle spese vista anche l’opposizione di Mercurio. L’amore è favorito in questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Chi al top tra Leone, Sagittario, Ariete?

© RIPRODUZIONE RISERVATA