Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021/ Chi al top tra Scorpione, Pesci, Cancro?

Torna anche oggi, lunedì 6 dicembre 2021, l’oroscopo Paolo Fox, in questo caso per Scorpione, Pesci, Cancro. Non vedono l’ora di conoscere le previsioni del famoso astrologo per i segni di Fuoco. Le ha fornite nella consueta rubrica di Radio Latte Miele dedicata alle stelle. Cosa vi ha letto? Che giornata sarà quella odierna? Ecco le risposte alle vostre domande…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sullo Scorpione

Lo Scorpione è in una fase cruciale della propria vita, soprattutto se è alle prese con forti crisi in ambito sentimentale. Spesso vi circondate di persone positive, cercando un aiuto dal punto di vista dello sfogo.Secondo l’oroscopo Paolo Fox attenzione però a non dare troppo a persone superficiali. I ricordi spesso sono fardello doloroso, date maggiore importanza al presente.

Pesci, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

I Pesci non devono continuare ad essere pessimisti verso il futuro, sopratutto visto l’arrivo di Giove nel segno verso fine anno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa settimana potrebbe essere complessa per chi è alle prese con importanti decisioni riguardanti la propria vita. Attenzione ad alcune questioni che interesseranno la sfera economica. Siate pazienti e cauti perché sono in vista momenti decisamente più positivi.

Cancro, che giornata sarà?

I Cancro stanno rivalutando lo stato della loro vita in maniera radicale, cercando di aggiornarvi per ottenere benefici sopratutto dal punto di vista delle scelte. Verso fine anno farete un bilancio proficuo nonostante la presenza opposta di Venere che un po’ intralcia la tranquillità in amore.

