Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021/ Gemelli Bilancia Acquario: che giornata sarà

L’Oroscopo Paolo Fox ci allieta anche oggi, lunedì 6 dicembre 2021, ma lo fa in questo spazio soprattutto per i nati Gemelli, Bilancia, Acquario. Nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele, infatti, ha svelato le previsioni per i segni di Aria. Se vi state chiedendo allora che giornata sarà quella odierna, non vi resta che scoprire le indicazioni dell’astrologo…

Gemelli, l’analisi dell’Oroscopo Paolo Fox

La settimana è partita decisamente bene per i Gemelli, a differenza del proseguo che potrebbe portare alla luce alcuni fastidi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il cielo attuale non permette di vedere le cose in maniera chiara dal punto di vista sentimentale, anche a causa della noia. Di certo sole e Mercurio opposti non aiutano. Attenzione a qualcuno che potreste scoprire essere stato poco leale.

Bilancia, che giornata sarà…

La settimana appena trascorsa per i Bilancia è stata piuttosto pesante, ma questo lunedì parte decisamente con il piede giusto. Evitate di lasciarvi trascinare da vecchie dispute in ambito sentimentale. Date sfogo alla vostra voglia di conoscere cose nuove, magari visitando luoghi dalla forte attrattiva culturale.

Le previsioni sull’Acquario dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Acquario sta cercando di cambiare forma, sono infatti in atto grandi trasformazioni sopratutto dal punto di vista professionale. Avete apportato grandi modifiche, anche nelle semplici cose alla ricerca di maggiore soddisfazione. Il cielo della settimana sarà positivo anche per prendere importanti decisioni in ambito sentimentale. Attenzione ad alcune situazioni che potrebbero scuotere la vostra tranquillità.

