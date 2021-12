Oroscopo Paolo Fox oggi 6 dicembre 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox apre la giornata odierna per Toro, Vergine, Capricorno. C’è grande curiosità da parte di coloro che rientrano nei segni di Terra, la voglia di capire quali sono le previsioni dell’astrologo per oggi, lunedì 6 dicembre 2021. Ha fornito le indicazioni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Ecco allora quali sono…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Toro

Questo lunedì è protetto dalla luna in buona posizione, ma i Toro devono fare attenzione alla forma fisica che non giova della presenza opposta di Marte. Sono previste novità rispetto a nuove opportunità e situazioni in ambito professionale, in vista di un 2022 che sarà davvero importante sotto questo punto di vista.

Vergine, che giornata sarà

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il momento attuale è positivo per i Vergine, ma necessitate di maggiore riposo. In vista del prossimo anno alcune questioni importanti potrebbero finalmente arrivare a compimento. In amore siete in fase di recupero, non cercate però sempre la perfezione e lasciatevi guidare dall’istinto.

Capricorno, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

I Capricorno sono alla ricerca di una nuova filosofia di vita, vi state proiettando verso una maggiore voglia di fare. Secondo l’oroscopo Paolo Fox attenzione però a non trascurare l’amore isolandovi troppo alla ricerca di voi stessi. Questa settimana potrebbe rivelarsi comunque abbastanza impetuosa per cui sarà difficile portare a termine ogni attività in corso.

