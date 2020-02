Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Cancro e Capricorno flop

Paolo Fox, oroscopo oggi 6 febbraio 2020 I Fatti Vostri: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri parte con i segni flop, quelli che si meritano appena due stelle per la giornata di oggi 6 febbraio 2020. Cancro: in questi giorni il segno se la deve vedere con situazioni particolari anche per il lavoro e i propri affetti. C’è questo contrasto da superare. Il fatto che la Luna è nel segno aiuta, ma rende agitati. Questo potrebbe portare a verificare se va di portare avanti un certo percorso. Il mese di febbraio farà capire veramente chi è dalla parte del segno. Se si è soli si può prendere una pausa di riflessione che non fa mai male. La serenità la troviamo dentro di noi. Capricorno: il segno si arrampica e può avere dei problemi. La Luna dissonante rende il segno consapevole del proprio ruolo. Chiedere al segno di fare i propri progetti è importante. Si possono portare avanti situazioni interessanti. Giove e Saturno nel segno indicano un anno che crea dei vantaggi. Siamo solo agli inizi e non ci si deve preoccupare se non c’è stato qualcosa ancora. La giornata è stancante.

Previsioni oroscopo di Paolo Fox: scopriamo i segni in calo

Saliamo nell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni a tre stelle. Ariete: C’è qualcosa da rivedere nelle questioni economiche e amorose. Da venerdì Venere è nel segno e aiuta. Il segno è dei testardi, quelli che ottengono ciò che desiderano. Ma ci vuole tempo. Toro: non si discute l’abilità del segno. In questo periodo si può ottenere molto, ma può esserci la giornata più pesante delle altre. Tanti stanno pensando alla casa. L’idea c’è, poi dipende proprio dal portafoglio. Questo è un momento molto importante, ci sono buone sensazioni in arrivo. Giove e Saturno favorevole non si può sbagliare. Gemelli: è una settimana silenziosa che invita a ripassare più tardi. Si deve uscire fuori dalla crisi dell’anno scorso con Giove non più opposto da tempo. Attenzione alle finanze perché ci sono dei soldi da recuperare. E’ un anno di guadagni, rispetto allo scorso che era di privazione. Scorpione: si cresce rispetto a ieri. In maniera impercettibile il segno ha una marcia in più. Si deve accettare una certa precarietà quando si capisce che non tutto è per sempre si vive bene e così quando quello che si ha basta.

