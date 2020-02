Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna come sempre su LatteMiele, andiamo a vedere cosa è stato detto per Ariete, Toro e Gemelli in vista della giornata di oggi 6 febbraio 2020. L’Ariete 24 ore fa ha saputo che deve solo superare questa fase dell’anno e poi recupererà. Marzo e aprile saranno mesi di forza. Si vorrebbe avere certezza, ma non ci si deve scordare che molti dicono che l’unica cosa che rende la vita sopportabile è la permanente incertezza perché si è stimolati a fare anche un po’ di cose in più. Si deve trovare una via di mezzo per fare il minimo per fare meglio ma anche scoprire una vita. Venerdì giornata particolare con la Venere nel segno. Il Toro deve superare attriti e possono essere anche familiari, nella prima parte dell’anno si possono risolvere problemi nati nella prima parte dell’anno e poi ci sono spese per la casa e situazioni che si possono mettere a posto. Ci sono progetti che si vogliono affrontare, si vuole costruire e si riceverà un premio. I Gemelli hanno una seconda parte della settimana a favore con una Venere in posizione favorevole venerdì. Il fine settimana sarà buono per i sentimenti. I prossimi quattro giorni possono portare una sorpresa e un invito che arriva dall’esterno.

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox in vista della giornata di oggi, 6 febbraio, analizzando Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro ha una settimana tormentata. Avere un pianeta in opposizione per voi significa che non siete voi a creare problemi ma gli altri che portano ostacoli. Situazione da superare se dovete affrontare polemiche, in amore pazienza. Il Leone deve vivere le relazioni d’amore con efficacia e l’emotività e senz’altro il punto forte di questo cielo. Da venerdì Venere inizia un transito bello e sia in amore che sul lavoro. Attenzione ai soldi. Non buttatevi negli investimenti. La Vergine quando è delusa dall’amore si lancia nel lavoro. Quando ci si a capofitto nel lavoro pensate all’amore che si è perduto. Differenza tra uomo e donna. I sentimenti sono in secondo piano. Periodo di successi. Per la donna l’amore è riferimento quando si ha a che fare con una persona costruttiva.

