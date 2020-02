Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020/ Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

Paolo Fox: oroscopo oggi 6 febbraio 2020 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia ha il mese del dentro o fuori definitivo, in sostanza quello che ora si trova a non funzionare potrà essere cestinato. Si è sempre quieti e sarà quindi una sorpresa veder il segno arrabbiato. Le coppie che hanno avuto dissidi ora devono stare attenti. Lo Scorpione è sotto pressione e cerca punti di riferimento. Per le questioni di lavoro o economiche serve equilibrio. Saturno vi dice questo. Voglia di cambiar casa e stile di vita. Qualche giorno vi sentite oggetto di tensione. Cercate però di risolvere problemi. Il Sagittario deve vincere una sfida d’amore e da venerdì ci sarà la Venere nel segno. Chi è solo e vuole conquistare una persona deve farsi valere in questo fine settimana. Nuovi incontri favoriti. Emozioni.

Oroscopo: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio l’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno giovedì e venerdì ha giorni con la Luna in opposizione. Ci sono un po’ di divergenze di opinioni. Quelli che hanno un problema d’amore ora saranno integerrimi. Da venerdì si farà tutto quello in cui si crede senza fare cose che non interessano. L’Acquario giovedì e venerdì avranno giorni importanti. Problemi economici che ora si devono risolvere. A breve Saturno nel segno che rallenta le situazioni. Entro il fine settimana bisogna parlare chiaro. I Pesci devono dimenticare quello che è accaduto nella prima parte di questa settimana. Se non c’è amore si pensa a situazioni part-time, si costruiscono un po’ di cose importanti. Chi è indeciso tra due storie deve fare cose nuove. Periodo di interesse per stipulare accordi o contratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA