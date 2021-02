Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo sabato 6 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per l’Oroscopo Paolo Fox si parte come sempre dai Gemelli. Le giornate di questo fine settimana sembrano far desiderare dei nuove compagnie stimolanti capaci di ravvivare l’entusiasmo verso alcuni progetti, ma le relazioni più intricate potrebbero trovarsi a vivere delle piccole difficoltà a causa di ciò. Attenzione a cercare di evitare conflitti troppo accesi in amore.

E ora è la volta della Bilancia. Le presenza di svariati pianeti favorevoli invita a mettersi in gioco, rivendicando le proprie posizioni senza prestare troppa attenzione alla diplomazia. Buone occasioni anche per quanto riguarda l’amore.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine nell’oroscopo Paolo Fox arriva l’Acquario. Le numerose questioni da affrontare e risolvere nel corso di questo fine settimana potrebbero rendere la giornata di sabato un po’ sottotono. Questo periodo sembra essere molto polemico, ma potrebbe anche favorire la comunicazione all’interno di alcune coppie.

