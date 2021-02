Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Anche i Segni di Terra protagonisti dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, sabato 6 febbraio 2021, a proposito di Capricorno, Vergine e Toro? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’astrologo.

Che giornata sarà per Vergine e Capricorno secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’analisi delle previsioni per i segni di Terra si apre con i riflettori puntati sulla Vergine. Questo fine settimana potrebbe causare qualche piccolo disagio dovuto a delle relazioni familiari un po’ conflittuali. Attenzione a non lasciarsi prendere da inutili polemiche che potrebbero ulteriormente appesantire la situazione.

Ora è il momento del Capricorno per quanto riguarda le previsioni dell’astrologo. Nonostante questo sia un segno molto riflessivo, questa situazione astrologica spinge all’azione. Per riuscire ad attuare un cambiamento sembra essere necessario mettersi alla prova, correndo anche il rischio di esporsi a qualche critica spiacevole. Per quanto riguarda l’amore, queste settimane aiuteranno a capire la tenuta di un rapporto.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Per l’Oroscopo di Paolo Fox ora è la volta del Toro. I dubbi che sembrano affliggere i nati nel segno già da qualche settimana invitano ad evitare conflitti troppo accesi e soluzioni drastiche per evitare di compiere scelte di cui ci si potrebbe pentire. Nonostante la risoluzione di alcune questioni sia ancora lontana, questo fine settimana potrebbe aiutare a ritrovare un po’di serenità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA