Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 6 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 gennaio - 6 febbraio 2022/ Classifica segni flop: ariete...

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: non hai dubbi, meglio esplorare piuttosto che stare fermi. Ora cerchi grandi ambizioni e anche nuovi luoghi dove mettere in gioco la capacità di azione. Il lavoro va bene, ma i soldi? Questo è un periodo in cui qualcuno vorrà andare in un’altra città, ma, se non è possibile spostarsi, ci saranno delle comunicazioni con persone di altri luoghi. Ci sono delle persone che vogliono spingerti e il cielo diventa esigente nelle questioni che riguardano la vita privata.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 gennaio 6 febbraio 2022/ Classifica segni Top: Toro...

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Adesso devi cercare di essere più sereno, anche se non è facile, perché alcuni hanno ricevuto una comunicazione poco chiara e questo vale sia per i sentimenti, che per il lavoro. Per molti c’è insofferenza che bisogna superare: soltanto dopo esserti lasciato alle spalle le difficoltà, riesci a riconoscere la persona giusta. Forse adesso stai capendo che certe situazioni non sono più per te. La vita privata ha bisogno di attenzione maggiore.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Domenica interessante: superata la fase di maggiore caos, adesso va meglio. Scappa lo stress, fallo fuggire, visto che in amore è possibile una rivincita. Lasciati ammorbidire dalle promesse di questo cielo, perché ci potrebbero essere delle ottime prospettive per il lavoro. Giove dice di prestare attenzione agli accordi: qualcuno cambierà ruolo e dovrà lottare per tornare in sella.

Paolo Fox assente a I Fatti Vostri per covid/ "Voglio rassicurare i giornali..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA