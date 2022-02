Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento dedicheremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 6 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Se ami devi dimostrarlo, perché sei molto generoso, anche se vorresti che pure gli altri lo fossero, ma ti piace vincere la partita. Vuoi essere stabile e quindi chiederai alla persona che sta con te di rivelare le sue emozioni. Quando l’ambizione brucia, bisogna dare spazio a a grandi progetti. A lavoro si può fare qualcosa di più”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: Luna in buon aspetto, il coraggio non manca, stare con te è rivitalizzante più che prendere delle vitamine. Questo vale per chi ti circonda e anche tu devi aprire i sogni in questo periodo, che sarà migliore da marzo. Sei affascinante e sai come colpire anche solo con lo sguardo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei irruente, sai approfittare delle doti fascinatorie per trovare amore. In questi giorni c’è qualche sfida da completare e forse sei arrabbiato per il comportamento di qualche persona. Se lavori oggi, qualche contatto ti fa innervosire: cerca di essere cauto. L’amore tornerà da marzo, quindi anche le coppie che hanno avuto qualche problema potranno recuperare.

