Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 6 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “In questo momento, a parte alcune questioni, non sei bloccato e le relazioni possono riprendere quota. Offri la tua confidenza solo ad alcune persone, che diventano le proprietarie dei tuoi segreti, quindi attenzione a non tradire uno Scorpione che ama la propria privacy. In questi giorni raduna le energie migliori e spendile per l’amore”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: con marzo finiranno le piccole o grandi tensioni che sono state protagoniste degli ultimi tempi. Devi dire addio alle vecchie radici, perché hai cambiato modo di vedere le cose e la situazione è critica. Quando vivi una situazione di tensione non stai fermo, ma vuoi sviluppare il senso pratico. Le energie provenienti sono inconsce, fanno riaffiorare schemi di comportamento che vanno modificati o eliminati. Il 2022 è importante già da marzo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Devi stare attento alle spese di troppo; devi riflettere bene sulle cose che fai, ma, in amore, se vuoi fare una cosa, devi andare avanti. La chiave del successo è proprio la possibilità di combattere gli ostinati, cancellare il passato e possibilmente essere ricambiati. Chi ha già una storia la potenzierà, puoi sentire pesantezza per le polemiche, ma non sei debole. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli”.

