Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 gennaio 2020/ Epifania: Leone, Ariete, Cancro, Vergine e..

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi l’Epifania 6 gennaio 2020. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele, partiamo con Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete non dovrebbe discutere oggi, il cielo è così importante che agitare le acque per un nulla non è consigliabile. Il Toro è di fronte ad un bivio, ora si deve scegliere se continuare o meno. Adesso si è talmente carichi che ogni perdita di tempo costa cara. Si deve raggiungere un certo scopo, questo è quello che ci si è prefissati. I Gemelli non devono pretendere troppo e subito. Ci si trova di fronte ad una certa agitazione. Sono stelle molto importanti e una bella Luna tra il lunedì e mercoledì porta novità. Ci sono nuove amicizie da coltivare in vista del futuro e che potrebbero riservare delle ottime sensazioni.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni Epifania: Cancro disagio

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele e affrontiamo da vicino lo studio dei segni Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro affronta un po’ di disagio e un senso di provvisorietà. In questi giorni ci si è trovati a passare dalla calma all’agitazione. Se si è subito un torto si è potuto dare in escandescenza ma poi giunti all’indomani si è deciso di lasciar correre. La vita ultimamente è un continuo prendi e lascia. Il Leone si trova in un momento di grande stress fisico. C’è una sfida che si deve superare e presto si potrebbero raggiungere gli obiettivi che da diverso tempo erano stati messi nel mirino. La Vergine deve superare un momento di stress causato dalle tante cose da fare. Si darà filo da torcere a tutti quanti, anche ai nemici. La giornata ora non porta carbone ma dolcetti.

