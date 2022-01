Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: l’Acquario dovrebbe riposare un pochino. Negli ultimi giorni ci sono state delle contestazioni, tra l’altro attenzione ai pagamenti in ritardo, alle raccomandate che non hai ricevuto. Ricordo che negli ultimi tempi proprio il settore burocrazia può avere determinato qualche fastidio. E poi gli obblighi che in questo periodo l’Acquario non vuole, sia sul lavoro sia in amore. Marzo sarà un mese molto intrigante per le relazioni e magari anche per le conoscenze che puoi fare sin da adesso.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La Bilancia in questo giovedì è piuttosto forte ma tutta la situazione astrologica da quando Venere è contraria risulta essere ambigua. Quindi nella coppia e nelle relazioni d’amicizia c’è sempre qualcosa da rivedere. Sappiamo che gli inizi dell’anno saranno importanti ma anche di grande revisione, infatti se c’è una storia che non va potresti dire tra gennaio e febbraio “no, non ci sto, non voglio più continuare così”. Quello che cerchi è solidarietà.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox ai Gemelli a volte capita di sentirsi un po’ stanchi, poi questa Luna è contraria. Un Gemelli è stanco quando ha tante idee ma intorno a sé non trova il supporto giusto perché attorno non ci sono persone non dico valide ma che non seguono i ritmi di un Gemelli. E seguire i ritmi di un Gemelli non è per niente facile, non è certo un segno che resta imbambolato a guardare un soffitto. Se devi affrontare un discorso d’amore rimanda tutto a sabato e domenica.

